Noro! Slovenija na radarju izraelskih medijev, ker so “uzurpatorji” zavrnili pristanek Israir

Piše: Nova24TV.si

Letalu izraelskega letalskega prevoznika Israir je bilo zavrnjeno dovoljenje za pristanek na slovenskih tleh. Po poročanju izraelskega medija Jerusalem Post so tovrstno odločitev, povsem mimo standardov o tekočih poslih, sprejele slovenske oblasti.

Prevoznik Israir pa medtem v luči odločitve, ki je botrovala preusmeritvi izraelskega letala na hrvaško letališče v Zagrebu, poudarja, da gre za politično obarvano odločitev.

Uri Sirkis, izvršni direktor Israira, vztraja, da je ta incident kršil letalske sporazume in zakonodajo Evropske unije. Kot je pojasnil, so se pristojni izraelski organi, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve in upravo za civilno letalstvo, vključili v sam poskus iskanja rešitve, ki bi omogočila nadaljevanje leta po načrtih, vendar prizadevanja niso bila uspešna.

V mandatu Golobove vlade nas označujejo kot eno najbolj sovražnih držav do Izraela

Izraelski medij poroča, da je Slovenija pod vodstvom Roberta Goloba poleg Irske in Španije postala ena najbolj sovražnih držav do Izraela. “Maja 2024 je Slovenija napovedala priznanje palestinske države. Julija 2025 sta bila pod njegovo vlado sankcionirana izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič,” ob tem opominjajo in dodajajo, da je bil po letih sovražnosti do judovske države na mesto predsednika vlade izvoljen Janez Janša.

Opominjajo, da je bil predsednik Slovenske demokratske stranke Janša za premierja izvoljen 22. maja. “To je že njegov četrti mandat, pred tem je to funkcijo opravljal v letih 2004–2008, 2012–2013 in 2020–2022,” opominjajo in dodajajo, da gre v konkretnem primeru za premierja, ki je proizraelsko usmerjen. “To pomeni presenetljiv politični premik po nedavni sovražnosti Slovenije do judovske države,” dodajajo. Direktor Judovskega kulturnega centra v Ljubljani in eden od voditeljev majhne judovske skupnosti v Sloveniji Robert Waltl je po izvolitvi Janše za izraelski medij povedal, da se vsake nove vlade loteva s previdnim upanjem in demokratičnim spoštovanjem.

Ministrstvo si je vzelo čas za odločanje

Konec maja je STA poročala, da so leti izraelskega letalskega prevoznika Israir med Ljubljano in Tel Avivom v obdobju od konca maja do konca oktobra predvideni do trikrat tedensko. Kot je bilo sporočeno, se na infrastrukturnem ministrstvu, ki ga še vodi Alenka Bratušek, še niso odločili glede izdaje dovoljenja Israiru. Israir je imel namreč za obdobje od 26. februarja do 25. oktobra lani dovoljenje za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza na relaciji Tel Aviv–Ljubljana. Ministrstvo je navajalo, “da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade”.

Na ministrstvu so opomnili na lanskoletni sklep vlade o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo, ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika. Od prevoznika Israir so “zahtevali podrobnejše informacije, na podlagi katerih bi ta zagotovil, da vsi varnostni ukrepi in operativni postopki v celoti ustrezajo slovenskim nacionalnim predpisom”, so še pojasnili na ministrstvu.

“V petek dopoldan bomo to odpravili. Direktor za letalstvo naj kar pripravi dopis,” je v luči razmer prek družbenega omrežja X sporočil bodoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.