(POZIV POLICIJE) Trčil v traktor, ta zagorel, nesreča terjala smrtno žrtev

Piše: C. R.

Včeraj ob 18.15 so bili na policiji obveščeni o hudi prometni nesreči z udeležbo voznika traktorja in voznika osebnega avtomobila na regionalni cesti med Lešnico in Otočcem.

Lahkomiselnost in neprevidna vožnja sta namreč terjali smrtno žrtev. Nesrečo je povzročil 51-letni voznik osebnega avtomobila, ki je očitno zaradi prehitre vožnje trčil v zadnji del traktorja, ki ga je vozil enako star voznik.

Po trčenju je traktor odbilo izven vozišča na travnik, kjer se prevrnil na streho in zagorel. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

O nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, ki sta se udeležili ogleda. Preiskovalna sodnica je odredila tehnični pregled za udeležena vozila in več drugih opravil. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Po nekaterih informacijah naj bi za voznikom osebnega avtomobila škoda rapid, ki je trčilo v traktor, vozilo še več voznikov. “Zaradi razjasnitev vseh okoliščin prosimo te voznike in ostale očividce nesreče, da pokličejo policiste na številko 113 ali na Postajo prometne policije Novo mesto na številko 07 33 27 450,” sporoča policija.