Srhljivo, kaj vse so počeli ljubitelji maliganov!

Piše: C. R.

Iz PU Novo mesto so poslali poročilo, v katerem izpostavljajo tri primere pijanih oz. drogiranih voznikov.

Na območju Žužemberka so ustavili 22-letnika, ki je vozil traktor, seveda neregistriranega. Pri tem so ga tudi preizkusili z alkotestom, saj je obstajal sum, da je mladi traktorist pregloboko pogledal v kozarec. Sum je bil upravičen, saj je pihnil skoraj za en promil. Seveda so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, traktor zasegli, kaj kmalu pa tudi sledi srečanje s sodnikom.

Isti večer so sevniški policisti pri Boštanju ustavili osebni avtomobil, ki je dokaj čudno vijugal po vesti. Za volanom je bila 35-letnica, ki pa vozniškega dovoljenja ni mogla pokazati, saj ga nima (no, vsaj veljavnega nima), testiranje pa je pokazalo, da je bila kar konkretno “zapohana”. Strokovni pregled je seveda odklonila. Dama je morala pot nadaljevati peš, saj so ji avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog, v kratkem sledi tudi srečanje s sodnikom.

Dan kasneje, v soboto zvečer, pa so brežiški policisti dobili prijavo nesreče na parkirišču, kjer se je voznik mercedesa precej nerodno motovilil na parkirišču, pri tem pa dokaj konkretno poškodoval drugo parkirano vozilo. In jo seveda po francosko pobrisal. 37-letnika so policisti izsledili in tudi ugotovili razlog, saj je pojoča travica pokazala dobra dva promila alkohola v krvi. Seveda so morali nerodneža tudi krotiti, saj je bil očitno rahlih živcev in je začel rogoviliti ter tuliti. Možje v modrem so ga zato olisičili in odpeljali na hlajenje. Ob izpustitvi je dobil za popotnico šop položnic, kmalu pa bo prejel tudi vabilo na sodišče.