Predelani mopedi – smrtno nevarne tempirane bombe

Piše: C. R.

Ne glede na to, da je za lahka prevozna sredstva, vključno z e-skiroji, predpisana maksimalna hitrost 25 kilometrov na uro, pa se s tem nekateri ne strinjajo. Kar seveda prinaša huda tveganja v prometu.

Na območju PU Koper so predvsem na udaru mopedi, ki s predelavo dosežejo tudi trikrat višje hitrosti od največje predpisane. To dosežejo s predelavo, do katere je mogoče priti tudi zelo poceni. Predvsem so take predelave vabljive za mladoletnike, ki si želijo več adrenalina na kolesih z motorjem. To kaže tudi poročilo za dogajanje na včerajšnji dan.

Policisti so ob včeraj 15.40 v Izoli ustavili in kontrolirali 17-letnega voznika mopeda. Zaradi suma, da je vozilo predelano, so policisti z merilnimi valji preverili, kakšno hitrost enosledno vozilo dosega in ugotovili, da namesto najvišje dovoljene konstrukcijsko določene hitrosti 25 km/h moped razvije hitrost kar 70,3 km/h. Povrh vsega je najstnik kazal tudi okajenost, kar je pokazal tudi alkotest, vozniškega dovoljenja pa tako ali tako ni imel. Moped so mu zasegli, srečanje s sodnikom pa seveda sledi v kratkem.

Nekaj ur kasneje, že v trdi temi, so v Kopru zalotili 15-letnika. Tudi on je vozil predelan moped, ki je dosegal hitrost 62 kilometrov na uro, seveda brez vozniške. Praktično istočasno so obravnavali še njegovega vrstnika na mopedu, ki je dosegal hitrost do 51 km/h. Tudi on ni imel vozniške. Obema so prevozni sredstvi zaplenili, sledi postopek.

Okoli pol enajstih zvečer pa so na mopedu v Kopru ujeli še 41-letnika, za katerega so ugotovili, da vozi predelan moped, ki dosega hitrost skoraj 62 km/h. Ker je kazal “vedenjske motnje”, so ga želeli preizkusiti z alkotestom, ki pa ga je možakar odločno odklonil. Moped so mu vseeno zasegli, odredili so mu tudi pridržanje.