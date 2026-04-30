Ameriški BDP v prvem četrtletju po prvi oceni z dvoodstotno rastjo

Bruto domači proizvod (BDP) ZDA se je v prvem četrtletju po danes objavljeni prvi oceni na letno prilagojeni ravni okrepil za dva odstotka. Rast je bila tako nekoliko nižja od pričakovanj, a bistveno višja od 0,5-odstotne rasti v zadnjem lanskem četrtletju, poročajo tuje tiskovne agencije.

K rasti realnega BDP v prvih treh mesecih leta so prispevali naložbe, izvoz, poraba gospodinjstev in javna poraba, izhaja iz današnje objave ameriškega ministrstva za trgovino.

“V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2025 je rast realnega BDP v prvem četrtletju leta 2026 odražala povečanje javnih izdatkov in izvoza ter pospešek naložb, ki je deloma kompenziral učinek upočasnitve rasti zasebne potrošnje,” so zapisali na ministrstvu.

Analitiki, ki jih je anketirala družba FactSet, so po poročanju televizije CNN za prvo četrtletje sicer napovedovali 2,3-odstotno rast BDP.