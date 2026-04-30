Rogovilež se je znesel nad lastno materjo

Policisti so včeraj ob 9.53 posredovali v Kopru v zasebnem stanovanju, od koder so klicali na pomoč zaradi razgrajača.

Ugotovili so, da je 46-letni moški, očitno krepko potrjen z maligani, doma razgrajal, kričal in grozil svoji mami. Tudi po prihodu mož v modrem ni nehal in je še kar naprej najedal vsem po vrsti. Zato so ga strokovno obvladali in odpeljali na hlajenje. Za popotnico je dobil plačilni nalog.

Istega dne pa so jih klicali na pomoč v zaledje Kopra, klicala pa jih je ženska, ki naj bi jo partner domnevno obtožil kraje denarja. Slednjega je nato našel, tako da se je izkazalo, da kaznivega dejanja ni bilo. Je pa zato bila nesojena oškodovanka precej hiperaktivna, saj se je na partnerja “drla ko jesihar”, tako da je dobila položnico. Očitno bo morala za to porabiti svoje prihranke, ki naj bi jih sunil njen partner.