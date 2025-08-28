Tempirane bombe na slovenskih cestah

Piše: C. R.

Novomeška policijska uprava poroča o dveh primerih prometnih nesreč, kjer sta povzročitelja vozila krepko “pod gasom”.

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči pri Pišecah. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal na brežino in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je 52-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligramov alkohola (2,2 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča na Tovarniški ulici v Krškem. Krški policisti so ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj nesreče, ki pravzaprav sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran avtomobil z lažnimi (verjetno ukradenimi) registrskimi tablicami, je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligramov alkohola (2,6 promila). Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Avtomobil so zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.