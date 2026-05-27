Neprevidnost prinesla novo tragedijo na avtocesti

Piše: C. R.

Nepazljivost je danes vzela novo življenje na primorski avtocesti.

“Danes nekaj po 11. uri smo bili obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti smer Koper, med Vrhniko in Logatcem, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila,” je sporočila PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ko je voznik osebnega vozila na počasnem pasu obstal zaradi okvare, v njegovo vozilo pa je z zadnje strani trčil voznik tovornega vozila. Voznik osebnega vozila je v nesreči utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku tovornega vozila je pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti na kraju opravljajo ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec. Avtocesta je bila zaradi opravljanja ogleda na omenjenem delu predvidoma zaprta še 1 – 2 uri. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili prisojno državno tožilstvo.