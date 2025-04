Tatovi sunili porscheja v Italiji in ga hoteli prepeljati v Romunijo. A zgodilo se je tole …

Piše: C. R.

Minuli torek zvečer so bili policisti obveščeni, da je bilo na območju Italije ukradeno osebno vozilo znamke Porsche, tip Carrera, črne barve, italijanskih registrskih oznak.

GPS lokator je lastnikom nakazal, da se vozilo nahaja na območju Slovenije, natančneje na relaciji Vransko – Maribor. Policista Postaje prometne policije Celje sta se nemudoma odzvala in kmalu po prejetem obvestilu, na avtocesti v bližini počivališča Lopata, zaznala ukradeno vozilo in ga v nadaljevanju na območju Celja ustavila.

Vozilo je vozil 27-letni Romun, z njim v vozilu je bil še 27-letni sopotnik, prav tako romunski državljan. Oba so kazensko ovadili. Vozilo pa sta zasegla in ga še isti dan vrnila italijanskim lastnikom, ki so bili presrečni, da so nepoškodovano vozilo tako hitro dobili nazaj. Policistoma so poslali pisno zahvalo za njun hiter odziv in učinkovito ukrepanje.