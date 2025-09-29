Spet vlom v Tunjicah, so bili na delu “cicibani”?

Piše: C. R.

Po grozljivem organiziranem vlomu v vozila svatov na poroki v Tunjicah, ko so jim vlomilci pobrali iz avtomobilov praktično vse, kar je bilo vrednega, vključno z darili za mladoporočenca, so včeraj tam spet zabeležili vlom.

Tokrat je šlo za vlom v eno vozilo, iz katerega so odnesli torbico. S kraja dogodka pa so se storilci odpeljali z avtomobilom volkswagen passat, v njem so bile štiri osebe. Policisti so jih izsledili ter identificirali, našli pa tudi odtujene predmete.

Policisti nadaljujejo s kriminalistično in forenzično preiskavo kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Ali je šlo za iste junake, ki so lomastili že v času poroke, policija ni sporočila.