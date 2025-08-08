Šentjernej: Odrinili so ga s kolesa, nato so mu sunili telefon

Piše: C. R.

Šentjernejski policisti so bili nekaj pred 19. uro obveščeni, da so v Dobravi pri Škocjanu neznanci mladoletniku ukradli mobilni telefon.

Takoj so pričeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je oškodovanec peljal s kolesom mimo skupine mlajših oseb (neuradno naj bi šlo za “bakromobilce”). Eden od njih naj bi ga porinil, da je padel, potem pa naj bi mu pomagali, da je vstal.

Malce kasneje se je pokazalo, da je bil to le trik, saj so kolesarju v tem času “sneli” mobilni telefon in slušalke. Policisti so na območju bližnje Dobruške vasi četverico izsledili. Ugotovili so identiteto dveh mladoletnikov, mladoletnice in 23-letnika. Prav tako so ugotovili, kje so odvrgli ukraden telefon, ga zasegli in vrnili oškodovancu. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.