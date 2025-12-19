Še ena, ki je vijugala po cesti …

Piše: C. R.

Policisti PPP Novo mesto so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vozila iz smeri Ljubljane proti Novem mestu, vijugala po vozišču in ogrožala ostale udeležence v prometu.

Takoj so se odzvali, voznico izsledili in ji preprečili nadaljnjo vožnjo. Za volanom je sedela kar konkretno opita 34-letnica, ki je v “pojočo travico” pihnila 1,4 promila alkohola, kar pomeni, da je bila, še preden je sedla za volan, kar konkretno “potrjena”.

Seveda varuhom reda ni ostalo drugega kot to, da ji zasežejo vozniško, srečanje s sodnikom pa seveda sledi. No, tudi za vožnjo domov je morala najeti taksi.