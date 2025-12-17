Še en “junak nočne kronike” na avtocesti – tole je počel

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 19.30 je policija prejeli več klicev voznikov, da naj bi na avtocesti iz smeri Novega mesta proti Ljubljani voznik osebnega avtomobila vijugal po cesti, vozil okoli 60 km/h in z nevarno vožnjo ogrožal udeležence v prometu.

Na kraj so bili napoteni trebanjski policisti, ki so voznika izsledili in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 38-letnega kršitelja, ki j e imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligramov alkohola, kar znese okoli 2,3 promila. To seveda pomeni, da je bil “heroj” za volanom kar konkretno “potrjen” in prav nič čudnega ni, da se mu je svet vrtel okoli glave, kot se temu reče.

Kakorkoli že, možem v modrem ni preostalo drugega, kot da ljubitelju maliganov odvzamejo prostost do streznitve. Na dom je seveda odnesel šop položnic in tudi vabilo na snidenje s sodnikom.