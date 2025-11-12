Še eden, ki so ga v roku 24 ur dvakrat zalotili “nasekanega” za volanom

Piše: C. R.

Pred kratkim smo poročali o grešni voznici, ki so jo v zelo kratkem času dvakrat zalotili pijano za volanom. A to očitno ni edini primer.

Policisti Policijske postaje Rogaška Slatina so v nedeljo ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil krepko pod vplivom alkohola. Alkotest je namreč pokazal, da je bil možakar zelo konkretno “potrjen” in “moker pod streho”, napihal je več kot poltretji promil. Seveda so mu vožnjo prepovedali, začasno je ostal tudi brez vozniške.

Očitno pa se ni kaj dosti oziral na prepoved, saj so ga včeraj znova zalotili za volanom, kljub prepovedi vožnje. In tudi tokrat je kazal močne znake alkoholiziranosti. Tokrat za malenkost manj, okoli dva promila, a še vedno krepko preveč. Seveda sledi dvojni obdolžilni predlog, ne samo zaradi nevarne vožnje, pač pa tudi zaradi neupoštevanja prepovedi. Zelo verjetno so mu tudi zasegli vozilo.