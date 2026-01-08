Rogovilil in se znašal nad partnerko vpričo otrok

Piše: C. R.

Včeraj popoldne je bilo precej glasno v okolici Krškega, kjer so morali posredovati varuhi reda.

Krotiti so morali namreč 31-letnega rogovileža, ki je razbijal po hiši in se znašal nad partnerko. Očitno je bil tudi krepko potrjen in povsem brezbrižen, saj je svoje zavrženo početje izvajal kar vpričo lastnih otrok. Ker je tudi po prihodu mož v modrem še kar naprej rjul in tolkel, so ga “strokovno obdelali” in odpeljali na “hlajenje”. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvam in ga ovadili na pristojno tožilstvo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.