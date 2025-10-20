Pridržali krepko nasekanega šoferja, tole je povzročil …

e-Demokracija
Možje postave so včeraj popoldne imeli polne roke dela na Brezovici pri Ljubljani. Imeli so namreč opravka s prometno nesrečo, v katero so bila vpletena tri vozila. 

O podrobnostih sicer ne poročajo, očitno pa je šlo za verižno trčenje, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Povzročitelj nesreče se je po sedaj znanih podatkih krepko “zakantal” v vozilo pred seboj in ga potisnil naprej v vozilo pred njim. Na kraju nesreče so možje v modrem tudi ugotovili razlog, saj je povzročitelj nesreče v “pojočo travico” pihnil dobra dva promila. Kar pomeni, da je imel za seboj razburljiv dan in je bil krepko “potrjen”, to pa ga ni oviralo, da bi sedel za volan v skoraj neprištevnem stanju.

Seveda so predrzneža na kraju nesreče odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. To pomeni, da povzročitelja čaka kar krepka pokora, verjetno bo tudi njegova vozniška šla “po gobe”. 

