Predstavil se je kot delavec Telekoma, nasedla mu je in krepko obžalovala

Piše: C. R.

Vedno več je primerov drznih tatvin pod pretvezami opravljanja raznih telekomunikacijskih del. Oškodovanci večinoma sploh ne vedo, da so takšna dela vnaprej najavljena, izvajalci pa se morajo izkazati z veljavno identifikacijo.

Prav ta nevednost pa je očitno zelo dobra okoliščina za tatove, ki iščejo prav takšne priložnosti. V okolici Straže pri Novem mestu je tako včeraj pozno popoldne neznanec potrkal na vrata hiše, v kateri stanuje 79-letna občanka. Ko mu je odprla, se ji je predstavil kot delavec Telekoma Slovenije in ji natvezil, da mora pregledati napeljavo na podstrešju. Stanovalka mu je verjela na besedo in ga spustila noter. Sicer je res kakih dvajset minut šaril po podstrešju, nato pa odšel, ne da bi kaj posumila.

Šele kasneje, ko se je vrnil stanovalkin sin, je slednji podvomil, da bi šlo za pravega delavca Telekoma. Sum je bil potrjen, ko sta ugotovila, da je dolgoprstež sunil za okoli dva tisoč evrov zlatnine ter tisoč evrov gotovine. Očitno je tudi dobro poznal notranjost hiše in vse skupaj opravil v nekaj sekundah, tako da nihče ni ničesar opazil.

Policisti sicer zbirajo obvestila, vendar je razen tega, kako zlikovec zgleda, zelo malo podatkov.