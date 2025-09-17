Povzročil prometno nesrečo in jo po francosko pobrisal

Piše: C. R.

PU Novo mesto je včeraj zabeležila kar nekaj primerov pobegov s kraja prometne nesreče.

Včeraj malo po sedmi uri so bili obveščeni, da je voznik osebnega avtomobila izven naselja Groblje pri Prekopi trčil v kolesarja in odpeljal. Policisti so opravil ogled kraja nesreče in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani voznik prehiteval 41-letnega kolesarja in vanj, zaradi premajhne bočne razdalje pri prehitevanju, trčil. Po trčenju je kolesar padel, neznani voznik pa je odpeljal v smeri Šentjerneja. Kolesar je bil odpeljan v Splošno bolnico Novo mesto, kjer je bilo ugotovljeno, da se je lažje poškodoval. Policisti so takoj po trčenju aktivno iskali brezvestneža in ga slabo uro kasneje izsledili in ustavili v Novem mestu. Čaka ga kazenska ovadba in zelo verjetno tudi zaporna kazen.

Malo po 13. uri so bili policisti obveščeni, da se je izven naselja Dragatuš (Črnomelj) vozniku tovornega vozila odprla stranica tovornega prostora, s katerega se je po cesti razsipal tovor. V tem trenutku je nasproti pripeljal voznik osebnega avtomobila, ki mu je razsipan tovor poškodoval vozilo. Voznik tovornega vozila pa se ni ustavil, pač pa brezbrižno odpeljal odpeljal naprej, nakar so tudi njega izsledili policisti. Ki so ugotovili, da je bil voznik krepko moker pod streho, namerili so mu približno promil alkohola. Zato so mu odvzeli vozniško in ga krepko oglobili.

Podoben primer so imeli tudi ob 17h isti dan, ko je neznani voznik izven naselja Dobrnič trčil v drugo vozilo in odpeljal. Trebanjski policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja neznanega voznika, ki je pri zaključku prehitevanja z zadnjim desnim delom svojega vozila trčil v prednji levi del prehitevanega vozila. Po trčenju se je naredil Francoza in jo s kraja nesreče pobrisal. Policisti so 37-letnega objestneža izsledili na njegovem domu, kjer so mu zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odredili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom. Elektronski alkotest je po uporabi pokazal, da ima voznik 1,29 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, torej več kot poltretji promil, prav tako je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ali je pil že po prihodu domov ali prej, ni znano, zagotovo pa bo kazen zanj visoka.