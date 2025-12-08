Polna luna terjala davek: cel kup rogoviležev, ki so ustrahovali domače

Piše: C. R.

Ob polni luni imajo tudi možje postave več dela. To kaže tudi pregled dogajanja, povezanega s posredovanjem policije.

Policisti PP Trebnje so bili v petek obveščeni o nasilju v družini na območju Trebnjega. Zbrali so obvestila in na podlagi ugotovitev 45-letnemu nasilnežu prepovedali približevanja partnerki in otrokom. O njegovem ravnanju so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Isti dan zvečer so policiste poklicali na pomoč iz okolice Novega mesta, kjer je pijan nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Nemudoma so se odzvali in na kraju izsledili in prijeli 39-letnega nasilneža, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval opozoril in ukazov. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otrokom. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Zaradi nasilja v družini v okolici Sevnice so dan kasneje posredovali tudi sevniški policisti. Zaščitili so žrtve in na podlagi ugotovitev 52-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja partnerki. O podaljšanju ukrepa bo presodilo sodišče, zoper osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V nedeljo popoldne so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer je pijan kršitelj razbijal in grozil partnerki. 52-letni nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvi in ga zaradi nasilja v družini ovadili na pristojno tožilstvo.