Policisti med hišno preiskavo odkrili prostor za gojenje konoplje; konopljo in pripomočke so zasegli

Piše: C. R.

Cerkniški policisti so med hišno preiskavo odkrili prostor za gojenje prepovedane konoplje. Zoper dva osumljenca bodo podali kazensko ovadbo.

»Cerkniški policisti so včeraj na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe opravili hišno preiskavo na območju Cerknice. Pri dveh osumljencih (72 in 38 let) so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja,« so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so na kraju zasegli več sadik ter okoli 5 kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za pridelavo prepovedane droge. Zoper osumljenca bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo.