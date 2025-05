Počilo pri Radovljici, voznik čelno v avtobus, posledice tragične

Piše: C. R.

Policijska uprava Kranj sporoča o tragični nesreči pri Radovljici.

Po do sedaj zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Radovljice proti Zapužam. V bližini naselja Nova vas pri Lescah, kjer cesta poteka v krajših zaporednih ovinkih, vozišče pa je bilo zaradi močnega dežja mokro in spolzko, ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo levo preko sredine vozišča. Tam je silovito trčil z nasproti vozečim voznikom avtobusa, ki se je skušal umikati v desno, vendar trčenja ni mogel preprečiti.

Voznik osebnega avtomobila je zaradi posledic prometne nesreče, kljub hitremu posredovanju zdravstvenega osebja, umrl na kraju.

V prometni nesreči je bil udeležen avtobus redne potniške linije, v katerem je bilo večje število potnikov, večinoma otrok na poti v šolo. Za vse potnike je avtobusni prevoznik takoj zagotovil nadomestni prevoz. Po do sedaj zbranih podatkih so zdravniško pomoč poiskali štirje otroci, v spremstvu staršev, vsi so bili lažje poškodovani. Policisti v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi službami preverjajo stanje otrok, ki so bili v času prometne nesreče potniki na avtobusu, dodatne pomoči zaenkrat niso potrebovali.

Policisti so opravili ogled in nadalje zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.