Pobegnil s kraja nesreče – ko so ga policisti našli, niso mogli verjeti svojim očem!

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 12. uro je policija dobila obvestilo o nesreči na dolenjski avtocesti.



Na avtocestnem postajališču Starine je namreč voznik osebnega avtomobila nissan juke trčil v tovorno vozilo in pobegnil s kraja prometne nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega voznika izsledili in ustavili na območju Čateža ob Savi.

No, tam so imeli tudi kaj videti. Izkazalo se je, da 39-letni “junak” ni imel vozniškega dovoljenja, poleg tega je grdo zaudarjal po maliganih. Preiskus je potrdil sume: v litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligramov alkohola, kar pomeni 2,8 promila.

Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Kot pravijo naši viri, ga bo ta neumnost stala najmanj poltretjega tisočaka.