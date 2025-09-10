Pirančan žrtev spletne prevare, z računa mu je izginilo 8.100 evrov

Piše: C. R.

Nekdo ga je poklical in ga razveselil z »novico«, da je z bitcoini zaslužil 7.500 evrov. Nato je Pirančan neznancu dal vse podatke …

Policijska uprava Koper poroča o novem primeru spletne prevare: »Včeraj 20.10 se je na Policijski postaji Piran zglasil 57-letni Pirančan, ki je prijavil, da je žrtev spletne prevare. Policisti so z zbiranjem ugotovili, da je slednji prejel telefonski klic moškega, ki mu je povedal, da je z bitcoini zaslužil 7.500 evrov, ki bi mu jih rad nakazal na račun. Kmalu za tem je oškodovanec prejel še elektronsko sporočilo, nakar je z možakarjem komuniciral preko spletne kamere. Neznanec ga je pri tem prepričal, da mu je oškodovanec zaupal podatke o svojem transakcijskem računu in gesla, kmalu za tem pa je opazil, da mu je iz bančnega računa zmanjkalo 8.100 evrov. Policisti nadaljujejo s preiskavo.«