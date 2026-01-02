Očitno je imela za seboj dolgo in “mokro” noč, alkotest je skoraj ponorel …

Piše: C. R.

Gorenjski prometniki so včeraj nekaj čez 14. uro na gorenjski avtocesti proti Karavankam, opazili osebni avtomobil brez tablic.

Seveda so takoj reagirali in ustavili avtomobil. Za volanom je bila krepko opita 37-letna voznica, ki niti ni imela vozniškega dovoljenja, saj so ji ga pred kratkim odvzeli. Pihnila pa je za dobra dva promila in pol, kar pomeni, da je očitno res imela krepko “mokro” silvestrsko noč.

Seveda so ji avtomobil zasegli, čaka pa jo srečanje s sodnikom zaradi vožnje v opitem stanju ter brez vozniške, za popotnico pa je dobila še plačilne naloge v vrednosti dobrih tisoč evrov za vse ostale prekrške.