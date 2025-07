Obtoženima napadalcema na ribniškega župana podaljšali pripor

Piše: Moja Dolenjska

Ljubljansko okrožno sodišče je podaljšalo pripor domnevnima napadalcema na ribniškega župana Sama Pogorelca. Pripor bi jima potekel konec tedna, tako pa bosta zaprta vsaj še dva meseca, če sodišče ne bo že prej izreklo sodbe, poroča Dnevnik.

Gre za trojico Romov – 18-letnega Leonarda in 25-letnega Arsena Novaka ter mladoletnega S. N. (slednjemu zaradi mladoletnosti sodijo za zaprtimi vrati) – ki naj bi 8. junija na veselici v Ribnici napadla ribniškega župana Sama Pogorelca in ga hudo poškodovala. Zraven je bila hudo poškodovana tudi policistka, ki sicer ni bila na službeni dolžnosti in je plesala z županom.

Leonardu in Arsenu Novaku je tožilstvo sprva očitalo nasilništvo in lahko telesno poškodbo, a je kmalu po začetku sojenja na Okrajnem sodišču v Kočevju na podlagi izvedenskega mnenja izvedenca medicinske stroke obtožnico spremenilo. Poškodbo je prekvalificiralo v težjo telesno poškodbo, za kar je zagrožena kazen do petih let zapora, posledično pa se je spremenilo tudi krajevno pristojno sodišče. Domnevnima napadalcema bodo tako sodili na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Obtožnica na ljubljansko sodišče je bila že vložena, prav tako je obramba že podala odgovor nanjo. Ker gre za priporno zadevo, bi lahko sojenje steklo še med sodnimi počitnicami.

Po poročanju Dnevnika Pogorelc napadalcev ni prepoznal, jih je pa prepoznala policistka. Policisti so si lahko pomagali tudi s krajšim videoposnetkom, ki jim ga je posredoval eden izmed obiskovalcev veselice, na katerem naj bi bili posneti vsi trije napadalci. Na posnetku naj bi Leonard Novak in mladoletni osumljenec župana tepla, Arsen Novak pa naj bi proti županu iztegoval roko.

Prvi naj bi se župana lotil mladoletnik, nato pa z udarci še ostala dva napadalca. Ko je padel na tla, ga naj bi trojica še obrcala. Župana je želela zaščititi policistka, zato so napadli tudi njo.

Policisti so trojico ustavili že kmalu po incidentu na poti v Kočevje. Na njihovih oblekah takrat niso našli sledov pretepa, madežev ali poškodb, so pa pri mladoletnem osumljencu odkrili poškodbo na roki – šlo je za površinsko poškodbo med členkom mezinca in prstanca, na kateri je bila tudi sveža kri, še poroča časopis.