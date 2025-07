Novi incidenti: V Novem mestu skupina pretepla moškega, v Krškem skupina Romov kradla v prodajalni

Piše: Moja Dolenjska

Novomeške policiste so včeraj nekaj pred 20. uro obvestili, da so na Glavnem trgu v Novem mestu neznanci pretepli moškega in pobegnili.

Policisti so se takoj podali v akcijo ter v Novem mestu na podlagi opisa izsledili in prijeli štiri moške, ki so osumljeni kaznivega dejanja nasilništva. Zoper njih bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Krške policiste pa so nekaj po 17. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer je skupina Romov ukradla več predmetov in pobegnila. Na podlagi opisa so policisti izsledili dve Rominji in tri Rome. Ugotovili so njihovo identiteto, jim zasegli ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Ovadili jih bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.