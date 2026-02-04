e-Demokracija
4.1 C
Ljubljana
sreda, 4 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Noro odkritje v koprskem pristanišču: v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov našli tole …

Kronika
foto: policija

Piše: C. R. 

Policisti Postaje pomorske policije Koper so skupaj z uslužbenci FURS-a opravili pregled dveh vozil, ki so v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov prispeli v koprsko pristanišče.

Z ogledom je bilo ugotovljeno, da gre v enem primeru za osebni avtomobil znamke Bentley Continental GT, za katerega so pri preverjanju preko evidenc ugotovili, da je vozilo beleženo kot ukradeno na Danskem, zaradi česar so omenjeni osebni avtomobil zasegli. Ob tem bodo ovadili 25-letno slovensko državljanko, ki je omenjeno vozilo nameravala začasno uvoziti v Slovenijo, saj je bila očitno obveščena o tem, da je vozilo ukradeno. 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026