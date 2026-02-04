Noro odkritje v koprskem pristanišču: v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov našli tole …

Piše: C. R.

Policisti Postaje pomorske policije Koper so skupaj z uslužbenci FURS-a opravili pregled dveh vozil, ki so v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov prispeli v koprsko pristanišče.

Z ogledom je bilo ugotovljeno, da gre v enem primeru za osebni avtomobil znamke Bentley Continental GT, za katerega so pri preverjanju preko evidenc ugotovili, da je vozilo beleženo kot ukradeno na Danskem, zaradi česar so omenjeni osebni avtomobil zasegli. Ob tem bodo ovadili 25-letno slovensko državljanko, ki je omenjeno vozilo nameravala začasno uvoziti v Slovenijo, saj je bila očitno obveščena o tem, da je vozilo ukradeno.