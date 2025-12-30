Nikoli več ne bo ključev puščala v avtomobilu …

Piše: C. R.

Lastnica avtomobila Smart For Two Cabrio si bo verjetno dobro zapomnila posledice svoje lahkomiselnosti, saj je svoje vozilo puščala pred svojim domom v Dravogradu kar odklenjeno in to kar s ključi v kontaktni ključavnici.

Očitno je tega obdobja konec, saj je njeno brezskrbnost izkoristil njen 46-letni someščan, ki je očitno dobro opazoval. Priložnost dela tatu in seveda jo je brez zadržkov izkoristil.

Lastnica je imela srečo, saj je kmalu po klicu na policijo kmalu dobila obvestilo, da so našli njenega jeklenega konjička nedaleč stran, na bencinski črpalki v Dravogradu. Zlikovca so seveda pridržali, očitno tudi ni imel veliko domišljije, da bi jo pobrisal nekam na varno, glede na to, s kakšno lahkoto je prišel do vozila. Avtomobil pa so vrnili lastnici, ki bo verjetno v bodoče bolj pazljiva.