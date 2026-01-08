Na parkirišču zadel avtomobil in jo krepko “nasekan” pobrisal

Piše: C. R.

Včeraj nekaj po 20. uri so bili policisti PP Novo mesto klicani na parkirišče v Novem mestu, saj so dobili prijavo nesreče s pobegom.

Policisti so na podlagi opisa vozila voznika izsledili in ustavili pri Ratežu. Ugotovili so, da gre za 29-letnega voznika, ki je imel za svoje škodljivo motoviljenje na parkirišču tudi razlog, saj je napihal za poldrugi promil, kar pomeni, da je bil kar izdatno “moker pod streho”. Izkazalo pa se je, da je na parkirišču poškodoval kar dva avtomobila. Kakorkoli že, njegov izpit bo šel po gobe, prav tako ga čaka tudi srečanje s sodnikom, domov pa je že odnesel nekaj položnic.