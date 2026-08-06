Na hlajenje odpeljali mladoletnika s pištolo

Piše: C. R.

Policisti PP Črnomelj so v zadnji noči posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v naselju v okolici Črnomlja.

Ob prihodu na kraj je bilo ugotovljeno, da se tam nahaja več oseb, ki so bile pod vplivom alkohola. Policisti so uporabili prisilna sredstva zoper mladoletnika, ki je imel pri sebi pištolo, kasneje je bilo ugotovljeno, da gre za imitacijo orožja.

Mladoletniku, ki ni upošteval opozoril in ukazov, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.