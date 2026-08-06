V novi Demokraciji preberite: Nova manipulacija z zgodovino slovenske pomladi

Piše: Gašper Blažič

Ob vložitvi podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so se v ospredju pojavili tudi nekateri posamezniki, ki so bili leta 1988 člani kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic, češ da ostajajo zvesti vrednotam, za katere so se borili že takrat.

To naj bi pomenilo, da tudi zdaj stopajo v bran človekovim pravicam in zato nasprotujejo »politični policiji«, ki naj bi jo uvajal novi zakon. Toda poglejmo podrobnosti.

Ko Golob razlaga zadevo JBTZ

»Tretji junij 1988. Na ta dan pred 38 leti je slovenska civilna družba ustanovila Odbor za varstvo človekovih pravic. Uprla se je samovolji takratne jugoslovanske oblasti, oblasti, ki je bila avtoritarna in obrnjena proti ljudem. Tej oblasti ni odgovarjalo, da se ljudje organizirajo. Še manj ji je odgovarjalo, da so bili med ljudmi. Pred nekaj dnevi so predstavniki istega odbora po 38 letih znova prišli v parlament. Prinesli so podpise za začetek postopka za referendum proti politični policiji. Ljudje, ki so bili prepričani, da smo z avtoritarno državo opravili že pred desetletji, morajo znova med ljudi. In ljudje jim prisluhnejo, ker jim verjamejo.«

Ta citat je uvodni del zapisa na Facebookovem profilu zdaj že nekdanjega premierja Roberta Goloba, ki povsem očitno namiguje, da nekateri nekdanji člani (kolegija) Odbora za človekove pravice ostajajo zvesti svojim načelom in nasprotujejo avtoritarnim popadkom vsake oblasti. …

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