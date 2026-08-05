Nevarno v Nemčiji: pri Leipzigu dron z eksplozivno napravo, po vsej verjetnosti ruski

Piše: C. R.

Na letališču Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije, ki je ponoči zaradi neznanega letečega predmeta nad njim začasno prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila zveza Nato. Nemška policija in tožilstvo sta danes sporočila, da je bil opremljen z eksplozivno napravo.

“Na letališču Leipzig/Halle je zaposleni na letališču odkril dron, ki je prevažal neznano eksplozivno napravo,” so povedali na nemški policiji in dodali, da so za odstranitev detonatorja na tej še neznani eksplozivni napravi uporabili robota, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi incidenta so več letal preusmerili drugam, policija pa je dron zasegla, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili varnostni viri.

Policija je pred tem danes sporočila, da so na letališču ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severno vzletno-pristajalno stezo so nato ponovno odprli, južna steza, kjer so našli predmet na tleh, pa je zaradi preiskave ostala zaprta.

Po poročanju nemškega Bilda so dron odkrili blizu ukrajinskega tovornega letala Antonov. Da gre za ukrajinsko letalo, je bilo videti kasneje na videoposnetku odstranjevanja detonatorja. Po navedbah časnika je nekoliko pozneje drugo tovorno letalo v zraku, približno šest kilometrov od letališča, trčilo z neznanim predmetom. Kljub temu naj bi varno pristalo na letališču v Hannovru, kjer naj bi na njegovem prednjem delu odkrili manjšo poškodbo.

Policija je danes to potrdila. Sporočila je, da je “domnevni drugi neznani leteči predmet trčil v tovorno letalo” in da so po njegovem pristanku v Hannovru na letalu ugotovili manjše poškodbe.

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva pa je glede tega incidenta dejal, da bi letalo moralo pristati v Leipzigu, “a je nato moralo pristanek prekiniti”. “Nato je trčilo v predmet,” je dejal in dodal, da je varno pristalo, drugih informacij pa ni želel dati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je dogodek na letališču Leipzig opisala kot “varnostni incident”, a obenem zagotovila, da ni nevarnosti za javnost.

Preiskavo vodita generalno državno tožilstvo v Dresdnu in policijski center za preprečevanje terorizma in ekstremizma. Političnega motiva namreč ne izključujejo, saj letališče sodi v kritično infrastrukturo, poroča dpa.

Letališče Leipzig/Halle, ki leži v vzhodni Nemčiji, ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.

Ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksej Makejev je izrazil sum, da je za incident odgovorna Rusija. “Kdo drug bi lahko bil, če ne Rusija,” je dejal za televizijo Welt.

O incidentu je bil obveščen tudi Nato. “Seznanjeni smo z incidentom, ki ga nemške oblasti še vedno preiskujejo,” je po navedbah dpa sporočil predstavnik zavezništva.

Številne evropske države, med njimi Nemčija, so zlasti lani večkrat poročale o dronih, opaženih nad ali v bližini občutljivih lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za te incidente pripisali Rusiji, ki da izvaja operacije hibridnega vojskovanja. Več držav je ob tem sprejelo konkretne ukrepe za krepitev obrambe proti dronom.

Pred tem je julija 2024 na leipziškem letališču na tleh zagorel paket, še preden so ga naložili na tovorno letalo družbe DHL. Varnostne službe so to obravnavale kot domnevni sabotažni načrt, povezan z Moskvo, kjer pa so odgovornost zanikali.