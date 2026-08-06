Aleksandar Repić alias Nepridiprav napoveduje objavo podrobnosti v aferi Fotopub v povezavi z Luko Mescem

Piše: e-maribor

Jesen bo še zelo vroča. Poleg referendumov nas čakajo še lokalne volitve. Kandidat za ljubljanskega župana Aleksander Repić na svoji novi spletni strani neuradno.si, ki je še v izdelavi, namreč napoveduje objavo podrobnosti v aferi Fotopub v povezavi z Luko Mescem.

Vplivnež Aleksandar Repić očitno misli resno s kandidaturo za župana Ljubljane. Pravi, da so prvi odzivi na njegovo napoved izjemno pozitivni in da bodo začeli zbirati podpise za podporo h kandidaturi septembra.

Aktualni župan Zoran Janković je že napovedal kandidaturo, da se podaja v boj za župana Ljubljane, je napovedal tudi koordinator Levice Luka Mesec. V boj za župana pa se poleg Aleša Primca podaja tudi Aleksandar Repić – Nepridiprav, ki pravi, da ga konkurenca ne skrbi. “Konkurence se ne bojim, se je veselim in se bom z največjim veseljem udeleževal volilnih soočenj.” Ima pa za Luko Mesca posebno sporočilo, Repić namreč napoveduje objavo podrobnosti v aferi Fotopub v povezavi z Luko Mescem.

Spomnimo. Predsednika Levice Luko Mesca se v povezavi z afero Fotopub omenja zaradi videoposnetka, na katerem Mesec obiskuje prostore Fotopuba. Ta je postal znan zaradi navedb, da naj bi v njem prihajalo do spolnih zlorab deklet in njihovega privezovanja na radiatorje.

Repič ima na družabnih omrežjih velik doseg, zato verjetno z informiranjem javnosti, ne bo imel težav: “Med vsemi do zdaj znanimi kandidati imam največji doseg. Odziv med mojimi sledilci pa je dober in pozitiven.” Pravi, da so tudi preverjali razpoloženje med volivci in podporo. Ankete po njegovo kažejo, da ima podporo med volivci vse do 55 let, a najbolj ga podpirajo mlajši. Računa, da bo uspel nagovoriti in angažirati prav mlajše volivce.

Čakamo torej zanimive objave!