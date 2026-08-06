Ruska prijateljica Nataše Pirc Musar je prava tempirana bomba

Piše: Nova24tv.si

Ob vseh nejasnih in skrivnostnih okoliščinah, ki so spremljale prometno nesrečo predsednice republike Nataše Pirc Musar konec julija 2026, so na uradu predsednice želeli ostati skrivnostni tudi glede ene od sopotnic v službenem vozilu. Šlo je za predsedničino dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoluckajo. Identiteta ženske, ki je v nesreči utrpela hujše poškodbe, je na koncu le prišla v javnost.

Ostaja pa vprašanje, zakaj tolikšna zadržanost, saj gre za osebo, ki se je z predsednico več let javno pojavljala na bowling turnirjih in je bila njena sotekmovalka že pri osvojitvi naslova državnih prvakinj. Poleg tega je postala javna tisti čas, ko je stopila, čeprav ji to ne pripada, v predsedniško vozilo. Pravzaprav nesreča razgalja mnogo več, tudi varnostno vprašanje, saj gre za v Sloveniji živečo Rusinjo, ki bi lahko bila tudi ruska agentka.

Nataša Pirc Musar je sama pojasnila, da sta se s Krivoluckajo spoznali prek bowlinga konec leta 2008. Najprej sta igrali v istem klubu, leta 2010 pa sta zakonca Musar ustanovila lastni Bowling klub Feniks (zastopnik Aleš Musar). Pirc Musarjeva je leta 2012 v pogovoru za medije dejala, da je “Vika njena dobra prijateljica, s katero igra bowling že tri leta“. Od takrat sta skupaj osvajali naslove, med drugim sta leta 2023 postali državni prvakinji v dvojicah.

Slaba karma Rusinje, ki je enkrat že povzročila hudo prometno nesrečo

Je ruska državljanka iz Krasnojarska, ki živi v Sloveniji vsaj od leta 2007 (tedaj je imela 34 let in prebivališče v okolici Trbovelj/Zagorja). Ostaja ruska državljanka, o njej pa ni javno dostopnih podatkov o zasebnem življenju. V bowling krogih jo poznajo kot uspešno igralko, ki je nastopala tudi za slovensko reprezentanco, in kot edino žensko v Evropi, ki profesionalno vrtá bowling krogle (proshop Bowling kluba 300).

25. junija 2007 je na avtocesti od Kozarij proti Brezovici s vozilom trčila v avstrijskega motorista Johanna Doberniga. Motorist je umrl še isti dan. Krivoluckaja je s kraja pobegnila, a jo je policija naslednji dan našla v Zagorju. Poskušala je krivdo prevaliti na sopotnico Ksenijo Trojanovo, ki je to zanikala (trdila je, da je med vožnjo spala). Sodišče jo je spoznalo za krivo povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti. Na prvi stopnji je bila obsojena na eno leto in pet mesecev, višje sodišče je kazen znižalo na eno leto. Kazen je prestala. Pirc Musarjeva je pozneje zanikala, da bi njena poznanstva kakor koli vplivala na postopek.

S predsednico naj bi se spoznali prek bowlinga konec leta 2008. Od septembra 2010 je bila prokuristka v podjetju Net Produkcija, ki ga je takrat vodila Pirc Musarjeva (direktor je bil njen mož Aleš Musar) danes pa je vodja računovodstva v Odvetniški družbi Pirc Musar. Če kdo, potem prav ona dobro pozna denarne tokove zakoncev Musar – morda je tudi zato obstajala želja, da ostane bolj v ozadju.

Osebne in poslovne povezave z Ruskim svetom

Poslovno je tesno povezana tudi z Alešem Musarjem. Je 49-odstotna lastnica in prokuristka podjetja NET PRO SHOP d.o.o. s sedežem v Radomljah, bila pa je tudi prokuristka v drugih podjetjih iz mreže zakoncev Musar, med drugim v Ruski dači in Info hiši. Takšna tesna osebna in poslovna vez z rusko državljanko ni povsem presenetljiva. Zakonca Musar sta že dlje časa kazala naklonjenost Rusiji – to je razvidno tako iz potopisov in turističnih vsebin na spletni strani Ruske dače (kjer so organizirali tudi potovanja po Rusiji, med njimi križarjenje po Volgi, o katerem je pisala tudi Nataša Pirc Musar) kot iz širših poslovnih povezav.

Te povezave se kažejo tudi v drugih poslih Aleša Musarja. Že v začetku 2000-ih let (okoli leta 2003) je skupaj s poslovnimi partnerji Markom Koničem in Rokom Habincem prek družbe S. T. Hammer prevzel nekdanjo tovarno SCT Strojegradnja (pozneje preimenovano v Strenio). Leta 2009 so podjetje poslali v likvidacijo – delo je izgubilo približno 127 ljudi –, zemljišče v ljubljanskih Mostah (okoli 24.000 m² na Kavčičevi ulici 66) pa je ostalo v rokah skupine. Kasneje je to zemljišče prešlo v last podjetja CPLJ, v katerem je bil Aleš Musar solastnik (okoli tretjinski delež) prek svoje nemške holding družbe Aulon GmbH, ki jo je ustanovil leta 2016.

Konec decembra 2022, le nekaj dni po zaprisegi Nataše Pirc Musar za predsednico republike, je Aleš Musar svoj delež v CPLJ prodal. Kupec je bila struktura, povezana s poljskim poslovnežem Cezaryjem Smorszczewskim. Pred tem (do spomladi 2022) je bil v te strukture vpleten tudi ruski poslovnež Aleksej Krukovski iz skupine Brusnika. Smorszczewski je v letih pred vojno v Ukrajini imel poslovne vezi s krogom ruskega oligarha Mikhaila Fridmana, je poročal Vsquare. Fridman je bil (in delno ostaja v kontekstu sankcij) predmet EU sankcij kot pomemben financer/podpornik najožjega kroga Vladimirja Putina.