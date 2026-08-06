RTV Slovenija nadaljuje s političnim aktivizmom – za njene novinarje bolj pomembno, če se bo v primeru zavržene ovadbe zunanji minister opravičil Fajonovi, kot njeno sporno imenovanje!

Piše: Celjski glasnik

Na RTV Slovenija so še enkrat več pokazali, zakaj je izredno pomembno, da se nemudoma prekine obvezno financiranje njihovega dela in zakaj naj za svoj aktivizem denar zaslužijo na trgu.

Danes dejansko spremljamo nacionalni medij, ki ga morajo plačevati vsi državljani, ta pa služi političnemu aktivizmu in postaja šolski primer propagandnega medija ene politične opcije. To je v Sloveniji v primeru levice.

Se bo zunanji minister Tone Kajzer, če bo ovadba zoper nekdanjo zunanjo ministrico in nekdanjo generalno sekretarko zavržena, javno opravičil Tanji Fajon in Barbari Žvokelj? pic.twitter.com/ptarrcCwqd — Odmevi (@TVOdmevi) July 31, 2026

Kako je za levico pomembna oblast, se kaže danes, ko dejansko lahko državljani spremljajo politični aktivizem na nacionalnem mediju in to z željo po ponovni zasedbi oblasti. To ne bi bilo nič spornega, če bi si denar zaslužili na trgu, ne pa iz državne blagajne. Tako lahko danes spremljamo, da je za RTV Slovenija bolj kot sporno imenovanje Tanje Fajon za predstavnico Sahel, pomembno ali bi se ji minister Tone Kajzer opravičil.

Kljub dejstvu, da je Slovenija pred kandidaturo za to območje drastično povečala državna sredstva in je Fajonovo imenovala njena podrejena, za RTV Slovenija to ne predstavlja težave. Predstavlja pa jo, če bi bila obtožnica zavržena ali bi se zunanji minister Fajonovi opravičil. A kot je lepo pojasnil je sam ravnal odgovorno in vse zadeve izpeljal kot jih veleva demokracija, zato ne vidi nobenih težav.