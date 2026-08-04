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Kar dva ugriza strupenjač v kratkem času

Kronika
Modras velja za najbolj strupeno kačo v Evropi. (foto: Dario Quattrin / Wikipedia)

Piše: C. R. 

Na poti proti Blejski koči je v ponedeljek okoli poldneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača.

Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, okoliščine kažejo, da sta planinca sedela v travi v bližini Blejske koče na Lipanci, ko sta ju kači ugriznili v podlaket in prst. Sodeč po različnih ugrizih, sta bili v neposredni bližini dve različni kači.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali in obvestili pristojno Planinsko društvo za izvedbo pregleda poti.

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