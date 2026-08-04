Kar dva ugriza strupenjač v kratkem času

Piše: C. R.

Na poti proti Blejski koči je v ponedeljek okoli poldneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača.

Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana.