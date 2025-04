Mariborski prometni policisti v četrtkovem nadzoru ugotovili 243 prekoračitev hitrosti

Piše: C. R., STA

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so med drugim naleteli na voznika osebnega avtomobila, ki je na avtocesti, izven naselja Radizel, vozil 200 kilometrov na uro, medtem ko je dovoljena hitrost vožnje na tej lokaciji sto kilometrov na uro. Za to kršitev je predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija devet kazenskih točk.