Maliganski rekorder, kot ga še ni bilo! Ko je pihnil v “pojočo travico”, so bili policisti šokirani!

Piše: C. R.

Čeprav so božično-novoletni prazniki že mimo, pa ostaja alkoholna omama še naprej velika skušnjava. Posebej za tiste, ki sedejo za volan.

Ne glede na to, da so v zadnjem času zalotili kar nekaj takšnih grešnikov, ki so krepko pregloboko pogledali v kozarec, pa so neslavni rekord zabeležili danes dopoldne okoli desete ure. Varuhe reda je namreč poklical občan, ki je opazil vozilo, ki je precej čudno vijugalo na območju Bitenj pri Kranju.

Na poti proti Škofji Loki so grešnika tudi ustavili in ugotovili, da za volanom sedi 31-letnik, ki je imel očitno za seboj zelo burno noč, prav tako je tudi krepko zaudarjal po alkoholnih hlapih. Seveda je “pojoča travica” potrdila sum, vendar so ob pogledu na indikator vrednosti še izkušeni prometniki debelo zijali. Možakar je namreč pihnil za 4,6 promila alkohola, kar je za marsikoga lahko že smrtna doza.

Seveda jim ni preostalo drugega, kot da so junaku nočne kronike prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško in napisali precej masten plačilni nalog, saj je grešnik povrh vsega mislil, da je v Angliji, saj je skoraj več vozil po levi kot po desni. Seveda sledi tudi srečanje s sodnikom, a najprej seveda sledi treznjenje.

Kako je maliganski rekorder prišel domov, ne poročajo. Lahko pa sklepamo, da bo danes imel še zelo konkretnega mačka.