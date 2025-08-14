Maliganski rekorder dneva: z 2,8 promila za volan

Piše: C. R.

PU Novo mesto je tudi včeraj beležila številne primere divjaškega obnašanja na cestah. Med drugim so obravnavali tudi maliganskega rekorderja, pa tudi ekstremno hitrega voznika električnega skiroja.

Nekaj pred 10. uro so policisti na območju Obrežja, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 60 km/h, kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW 530, ki je vozil 115 km/h. Med postopkom so še ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 10.30 so bili obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila na območju Uršnih sel. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nekaj pred 20. uro so bili obveščeni o padcu voznika električnega skiroja na Cesti krških žrtev v Krškem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PP Krško naj bi 53-letni voznik električnega skiroja vozil z veliko hitrostjo, pred krožnim križiščem izgubil oblast nad skirojem, trčil v robnik in padel ter se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili ob 20. uri obveščeni o padcu motorista na cesti med Sotesko in Stražo. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 33-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Brežiški policisti so bili nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika mopeda in voznika osebnega avtomobila na Lamutovi ulici v Brežicah. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren mladoletni voznik mopeda, ki je v križišču odvzel prednost 20-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Mopedist je po trčenju padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Včeraj okoli 8. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Srednji vasi na območju Semiča. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled in ugotovili, da je 32-letni voznik zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 40-letni voznik iz Nizozemske. Oba voznika in lažje poškodovano potnico iz vozila 40-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prav tako včeraj nekaj pred 19. uro so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti v naselju Odrga. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 51-letni voznik osebnega avtomobila ford ranger izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligramov alkohola, kar pomeni 2,8 promila. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu so policisti nekaj po 23. uri zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila volkswagen polo. Ugotovili so, da 74-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,67 miligramov alkohola, kar znese 1,4 promila. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.