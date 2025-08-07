Maligani na cestah: med drugim pridržali Hrvata, ki se je “izgubil” v Beli krajini

Piše: C. R.

Kar nekaj rogoviležev pod vplivom opojnih substanc se je včeraj zapletlo v nečedna dejanja na cestah.

Danes ponoči so varuhi postave dobili obvestilo o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Lokev v Beli krajini vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Črnomaljski policisti so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 50-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola (1,7 promila). Seveda so ga na kraju pridržali in ga odpeljali na treznenje, po naših podatkih se je danes že srečal s sodnikom.

Včeraj okoli 23.30 se je v Ivančni Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri kolesarju pokazal 0.70 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar znese približno poldrugi promil. Očitno je prav to pripomoglo, da se je nesrečnež zvrnil in huje poškodoval. Nerodneža čaka plačilni nalog.

Kakih deset ur prej, okoli 13.30, se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil, ki sta se tudi poškodovala. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri enemu od njih pokazal 0.79 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,7 promila). O podrobnostih nesreče ne poročajo, omenja se preveliko hitrost in maligane. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.