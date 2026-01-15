Krepko potrjen najstnik norel in najedal

Piše: C. R.

V Črnomlju so imeli pozno sinoči na javnem kraju opravka s precej agresivnim 19-letnikom, ki si je domišljal, da je “bog in batina”.

Pri tem je precej grdo najedal tudi enemu od gostov, zato so na pomoč poklicali može postave, ki pa so najstniškega vročekrvneža zaman pozivali, naj se umiri, saj je mlečnozobec še kar naprej rjul in preklinjal. Umiril se je šele, ko so ga možje v modrem krepko prijeli in ga vklenili ter odpeljali na treznjenje. No, streznila ga bo verjetno tudi številka na položnici, ki jo je prejel za popotnico.