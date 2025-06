Krepko potrjen je kljuboval policistom, posledice so bile hude

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje Medvode so včeraj v večernem času na območju Zbilj in Medvod, v sklopu obdobne Nacionalne preventivne akcije Alkohol in droge, opravljali poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov motornih vozil.

Pri tem so zaradi prekoračitve hitrosti ustavili voznika osebnega avtomobila, kaj hitro pa so ugotovili, da je bil možakar krepko “moker pod streho”, saj se je nemogoče obnašal. No, alkotest jim je uspelo opraviti, rezultat pa je sume potrdil, saj so mu namerili več kot dva promila. Poleg zajetne kazni – 1200 evrov (brez vštete kazni za prehitro vožnjo) ter 18 kazenskih točk – so mu seveda izrekli tudi dve stranski sankciji: trajni odvzem vozniške in prepoved nadaljnje vožnje.

Vendar pa ga to ni prepričalo, saj se je odločil, da bo z avtomobilom nadaljeval pot, zaradi česar so morali možje v modrem tako rekoč skočiti nanj in ga pridržati do streznitve. K že izrečenim kaznim bo tako lahko dodal še obisk pri sodniku, kar bo njegovo denarnico še bolj osušilo.