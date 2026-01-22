Krepko okajen z avtomobilom bežal pred policisti in se zataknil v gozdu

Piše: C. R.

Precej smole, pa tudi sreče, je imel včeraj malo pred polnočjo 34-letnik, ki je očitno imel za seboj razburljiv večer, obogaten z maligani.

Potem ko ga je marljivo srkal kot čebela, se je spravil za volan svojega citroena C4, a je bila njegova vožnja precej nezanesljiva, tako da so ga hitro opazili tudi možje postave in sicer pri Sobenji vasi blizu priljubljene Gadove peči. Poskušali so ga ustaviti, vendar se krepko okajeni voznik na njihove znake sploh ni odzival, ampak peljal naprej in jim poskušal uiti tako, da je zapeljal na gozdno pot, nazadnje pa na njej obtičal. Od tam naprej jo je hotel pobrisati kar peš, a je bil očitno prepočasen za varuhe reda, ki so ga ujeli in nato preverili.

Da je bil sum več kot opravičen, se je pokazalo, ko je ubežnik v pojočo travico pihnil dobra dva promila alkohola, izkazalo pa se je, da vozniškega dovoljenja ne more pokazati, saj ga sploh nima. Tudi za avtomobil se je pokazalo, da je že nekaj časa neregistriran in tehnično nepregledan, zato so mu ga zasegli, lastnika pa odpeljali na treznjenje v policijske prostore. Seveda so mu za popotnico izročili tudi lep šop plačilnih nalogov ter vabilo k sodniku. Po neuradnih podatkih bo zaradi kršitev olajšan za okoli štiri tisočake.

Policija ob tem sicer ni sporočila, od kod je grešnik.