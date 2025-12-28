Krepko “nabrlizgan” zletel s ceste, k sreči ni nikogar ubil ali poškodoval

Piše: C. R.

Opozorila policije glede alkohola in vožnje očitno ne zaležejo, saj praktično vsak dan beležijo nesreče, v katerih so maligani pomemben faktor.

V petek zvečer se je blizu Iga zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Policija podrobnosti ni sporočila, sklepamo lahko, da je zletel s ceste, saj je vozil z veliko hitrostjo. Ko so ga preiskusili s “pojočo travico”, je napihal za poldrugi promil alkohola, povrh vsega sploh ni imel vozniškega dovoljenja. “Junak” se je v nesreči tudi lažje poškodoval. Kakorkoli že, možje v modrem so mu vozilo zasegli, sledi pa snidenje s sodnikom, saj so našteli kar precej hudih prekrškov.

Lahko bi rekli, da je nevestni voznik imel veliko sreče, prav tako vsi tisti, ki so ga srečevali na cesti. Žal takšne sreče ni imel 60-letni voznik, ki je dva dni pred božičem vozil skozi Savinjsko dolino, na cesti pa se je njegovo življenje tragično končalo, saj je vanj čelno trčila 44-letna voznica, ki je zapeljala v levo. Na samem kraju nesreče so ugotovili, da je bila krepko “pod gasom” (1,7 promila), voznika pa so iz razbitin potegnili mrtvega.