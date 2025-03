Piše: Moja Dolenjska

Šentjernejske policiste so v torek, okoli 18.30, poklicali iz ene od prodajaln v Šentjerneju, kjer je tatič iz bližnjega romskega naselja ukradel več prehrambenih izdelkov in pobegnil.

Policisti so se takoj odzvali in na podlagi opisa 29-letnega tatu izsledili in prijeli v Dobruški vasi. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne.

Zoper 29-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili.