Kolesar in tovornjakar krepko “pod gasom”

Piše: C. R.

V petek okoli 21.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh tovornih vozil na parkirnem prostoru na območju Obrežja.

Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 62-letni voznik iz Bolgarije, ki je zaradi nepravilnega premika trčil v tovorno vozilo, v katerem se je nahajal 34-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. V nesreči ni bil nihče poškodovan, ugotovili pa so še, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,3 promila alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

V nedeljo zvečer pa so policisti PP Novo mesto obravnavali prometno nesrečo na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 29-letni kolesar, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola (1,6 g/kg), izgubil oblast nad kolesom in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Voznik tovornega vozila pod vplivom alkohola

27. 2.