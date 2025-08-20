Indijec za volanom tovornjaka napihal za dva promila

Piše: STA

Policisti so na Kozini včeraj okoli 21. ure ustavili 40-letnega indijskega voznika vlečnega tovornega vozila, ki je imel v krvi 0,86 gramov alkohola na liter izdihanega zraka, kar je približno dva promila, so sporočili s Policijske uprave Koper. Vozniku so policisti na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali.

O dogodku je bil obveščen njegov delodajalec, ki je poskrbel za tovorno vozilo, so še sporočili koprski policisti.

Dogovorjena mejna vrednost alkoholiziranosti je za motorne voznike dvakrat manjša od omenjene, saj znaša 0,24 gramov alkohola na liter izdihanega zraka. Ta meja pa za poklicne voznike ne velja, saj morajo biti ti popolnoma trezni.

Vožnja pod vplivom alkohola je zelo nevarna, saj približno po javno dostopnih informacijah Agencije za varnost prometa vsako deseto prometno nesrečo povzroči alkoholiziran voznik. Uživanje alkohola vpliva na zoženje vidnega polja, poslabša zaznavanje gibanja, globine in oddaljenosti, spremeni pa tudi reakcijski čas voznika.