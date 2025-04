Huda tragedija v Trebnjem – česa takšnega ne pomnijo

Piše: C. R.

Okoli 12. ure se je v Trebnjem, na Gubčevi cesti, zgodila huda prometna nesreča, udeležena sta bila tovornjak in otrok v vozičku. Otroka, po pričanju domačinov starega okoli tri mesece, so odpeljali s helikopterjem, vendar je umrl v bolnišnici.

Nesrečo so potrdili na novomeški policijski upravi, po neuradnih informacijah je tovornjak povozil otroka v vozičku.

Voziček naj bi nehote zdrsnil na cestišče. Tovornjak je takrat vozil iz smeri središča Trebnjega proti Mirni, poroča portal NaDlani.si.

Poškodovanega otroka so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer je umrl.

Policija je sporočila naslednje:

Danes nekaj po 12. uri se je v Trebnjem zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil 11-mesečni otrok. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov se je nesreča zgodila, ko je odrasli osebi otroški voziček z otrokom ušel izpod nadzora in zapeljal na cesto pod tovorno vozilo, ki ga je voznik peljal v smeri proti Mirni. Reševalci so otroku na kraju nesreče takoj nudili prvo pomoč, nato pa ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer je kljub prizadevanju zdravstvenega osebja zaradi hudih poškodb umrl.

Vse okoliščine in odgovornost za nesrečo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije še intenzivno preiskujejo. O nesreči sta bila udeležena preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki sta se udeležila ogleda.

O ugotovitvah bodo kriminalisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.