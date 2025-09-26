Huda tragedija: menjaval pnevmatiko na tovornjaku in umrl

Piše: C. R.

Včeraj je na dolenjski avtocesti prišlo do tragičnega dogodka, ki pa ni povezan s prometno nesrečo.

Zgodaj popoldne so namreč v bližino Dobruške vasi na dolenjski avtocesti poslali reševalce in policiste. Izkazalo se je, da je na tovornjaku počila sprednja desna pnevmatika, zaradi česar je ustavil na odstavnem pasu. 46-letni voznik je o tem obvestil svojega 40-letnega kolega, ki se je pripeljal na kraj dogodka s tovornjakom in prav tako ustavil na odstavnem pasu.

Pod prvo tovorno vozilo podstavila dvigalko in dvignila prednji del vozila. Zatem je 40-letni voznik splezal pod prednji del vozila, da bi namestil še eno dvigalko, takrat pa je že postavljena dvigalka popustila, tovorno vozilo pa padlo na tla in 40- letnika hudo poškodovalo, zaradi česar je umrl. Policisti so skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravili ogled kraja dogodka in pri tem tujo krivdo izključili. O dogodku bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo. Promet je bil na tem delu avtoceste oviran do 17.30 ure.