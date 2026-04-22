Izčrpani Radonjić se je vdal: priznal krivdo in dobil denarno kazen za kritike na račun sodnice in tožilke

Piše: C. R.

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so zaključili sojenje nekdanjemu sodniku Zvjezdanu Radonjiću, ki ga je tožilstvo preganjalo zaradi obrekovanja sodnice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar. Tik pred koncem je Radonjić krivdo priznal, sodnica pa mu je izrekla 3600 evrov pogojne denarne kazni.

Nekdanjega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani je tožilstvo preganjalo zaradi besed, ki jih je izrekel leta 2021 v intervjuju za televizijo Nova24TV. Takrat je med drugim dejal, da naj bi tožilka v sojenju Milku Noviču in pooblaščenec oškodovancev med sojenjem doživljala histerične napade v bojazni, da se ne bi razkrila druga ozadja zadeve, in da sta v zadevi Balkanski bojevnik tožilka in sodnica, ki je sodila, sproti usklajevali položaj, tožilka pa naj bi sodnico večkrat obiskala v njeni pisarni. V teh besedah sta se prepoznali tožilka Blanka Žgajnar, ki je v obeh zadevah zastopala obtožbo, in takratna sodnica na ljubljanskem okrožnem sodišču Andreja Sedej Grčar.

Kot je v današnji zaključni besedi na Okrožnem sodišču v Novem mestu povedala tožilka Aleksandra Radonić, dokazni postopek, med katerim so zaslišali več prič, Radonjićevih navedb ni potrdil. Potrdila jih ni niti sodnica ljubljanskega sodišča Jadranka Juhant, ki so jo kot zadnjo zaslišali danes. Po besedah tožilke so sodniki in tožilci kot javne osebe sicer res dolžni sprejeti nekoliko več kritike, niso pa dolžni trpeti neresnic. Predlagala je, da sodišče Radonjića spozna za krivega in mu za obe kaznivi dejanji obrekovanja izreče enotno denarno kazen v višini 3600 evrov.

Še pred zaključno besedo se je oglasil Radonjić in povedal, da bi bil v primeru, da tožilka predlaga pogojno kazen, pripravljen priznati krivdo in se odreči pravici do pritožbe. Kot je namreč dejal, nima več energije in denarnih sredstev, da bi se še naprej boril proti sistemu, ter da je to njegova še zadnja tovrstna zadeva na sodišču.

Po tem predlogu se je tožilka umaknila na posvet. Po vrnitvi v dvorano je povedala, da vztraja pri prvotno predlagani denarni kazni, da pa se ne bo pritožila, če se bo sodišče odločilo za pogojno kazen in če se bo ob tem tudi Radonjić odpovedal pritožbi.

V sodbi je sodnica Alenka Kobe sledila takšnemu neformalnemu predlogu. Radonjića je po priznanju krivde spoznala za krivega. Kot sankcijo mu je naložila plačilo 3600 evrov denarne kazni, ki pa mu je ne bo treba plačati, če v enem letu ne bo storil novega kaznivega dejanja. Za slednje se je odločila, ker Radonjić do zdaj še ni bil kaznovan in ker je priznal krivdo, je povedala.